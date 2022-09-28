В Севастополе вернули домой ошибочно мобилизованного подполковника ФСБ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сооющил, что в городе продолжают возвращать домой мужчин, ошибочно призванных.

Он рассказал о четырех проблемных ситуациях.

Так, вернули домой отца троих детей, у которого на днях умерла жена.

Также мобилизовали 59-летнего подполковника ФСБ в запасе с букетом заболеваний: артритом, панкреотитом, тугоухостью и грыжами в позвоночнике. Согласно официальным разъяснениям Минобороны, в ходе частичной мобилизации призываются подполковники до 55 лет. А ему – уже 59. Отправлен домой.

47-летнего офицера в запасе мобилизовали с сахарным диабетом и еще четырьмя хроническими заболеваниями. «Лично встретился с ним в части, направили на медкомиссию по результатам которой было подтверждено, что к военной службе мужчина не годен. Дома», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

И он еще привел в пример случай, который назвал вопиющим. На горячую линию 122 позвонила 15-ти летняя девочка и сказала, что ее отца мобилизовали (у него есть боевой опыт), а она осталась одна, так как мама у нее умерла, а старший брат служит в армии.

Развожаев подчеркнул, что работа с обращениями продолжается и, если будет необходимо, человек будет возвращен и из расположения части, где будет проходить подготовка и боевое слаживание.

Напомним, от Крыма и Севастополя было мобилизовано около двух тысяч человек.

Ольга Сурикова