В Крыму осудили женщину, задушившую новорожденную дочь

Сакский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летней местной жительницы. Она признана виновной в убийстве новорожденного ребенка.
«В марте 2022 года подсудимая, находясь дома у своего знакомого и будучи в состоянии алкогольного опьянения, родила доношенную и жизнеспособную девочку. Сразу же после родов мать задушила ребенка. Впоследствии женщина выбросила тело ребенка в общественный туалет», – сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
Суд приговорил женщину к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, ранее сообщалось, что в выгребной яме в Сакском районе Крыма обнаружено тело новорожденного малыша.
Ольга Сурикова