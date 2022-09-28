В Крыму осудили женщину, задушившую новорожденную дочь

Сакский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летней местной жительницы. Она признана виновной в убийстве новорожденного ребенка.

«В марте 2022 года подсудимая, находясь дома у своего знакомого и будучи в состоянии алкогольного опьянения, родила доношенную и жизнеспособную девочку. Сразу же после родов мать задушила ребенка. Впоследствии женщина выбросила тело ребенка в общественный туалет», – сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Суд приговорил женщину к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что в выгребной яме в Сакском районе Крыма обнаружено тело новорожденного малыша.

Ольга Сурикова