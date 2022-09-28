Севастопольские депутаты определили виды объектов, которые будут отображены в Генплане

Политика
28-09-2022
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На последней сессии Заксобрание Севастополя приняло в первом чтении закон, определяющий виды объектов регионального значения, которые подлежат отображению в Генеральном плане. 

Докладчик по данному вопросу директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов отметил, что в документе будут закреплены объекты, которые находятся в госсобственности, а также созданы в рамках государственной программы РФ по развитию Севастополя или госпрограммы Севастополя. 

«Перечисленные в проекте закона объекты относятся к областям транспорта, предупреждения чрезвычайных ситуаций, образования, здравоохранения, спорта, энергетики, утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления, благоустройства общественных пространств, культуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения, социального обслуживания, погребения и похоронного дела», — пояснил он.

Утверждение такого перечня позволит заранее предусмотреть важные социальные объекты в актуализируемом документе территориального планирования — Генплане. 

Жукалов подчеркнул, что отображать планируется только те объекты, которые соответствуют определенным требованиям. «Во-первых, они имеют региональное значение, во-вторых, их строительство производилось за счет бюджетных средств», — добавил чиновник.  

Для рассмотрения документа во втором чтении его доработают: исключат нормы, предусматривающие отображение перечисленных объектов регионального значения в Генеральном плане с 1 января 2025 года. 

Напомним, на прошедшей сессии Заксобрания Севастополя культурный кластер был освобожден от налогов на имущество.

Ольга Сурикова

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