В Севастополе вечером на Фиоленте произошло смертельное ДТП

Происшествия
31-03-2023
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В Севастополе вечером 30 марта на участке между 5-м километром и мысом Фиолент произошло ДТП, в котором погиб пассажир внедорожника. Об этом пишет портал ForPost со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Севастополю.
 
Трагедия произошла на Балаклавском шоссе около 21:40.
 
Предварительно установлено, что водитель внедорожника двигался с несоответствующей дорожным условиям скоростью, не справился с управлением, из-за чего автомобиль выехал за пределы дороги и перевернулся.
 
Пассажир, который находился в салоне авто, скончался на месте. Сам водитель получил различные травмы и попал в больницу.
 
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
 
 
Ольга Сурикова
Фото: Плохие новости Жесть Крым/Вконтакте

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