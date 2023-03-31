В Севастополе вечером на Фиоленте произошло смертельное ДТП

В Севастополе вечером 30 марта на участке между 5-м километром и мысом Фиолент произошло ДТП, в котором погиб пассажир внедорожника. Об этом пишет портал ForPost со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Севастополю.

Трагедия произошла на Балаклавском шоссе около 21:40.

Предварительно установлено, что водитель внедорожника двигался с несоответствующей дорожным условиям скоростью, не справился с управлением, из-за чего автомобиль выехал за пределы дороги и перевернулся.

Пассажир, который находился в салоне авто, скончался на месте. Сам водитель получил различные травмы и попал в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

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Ольга Сурикова

Фото: Плохие новости Жесть Крым/Вконтакте