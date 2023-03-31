Питерская фирма поставит в Севастополь дроны для Херсона

В Севастополь, согласно сайту госзакупок, прибудут дроны для проведения картографии и кадастрирования Херсонской области РФ. В тендере указана поставка комплектов беспилотников с геодезическими приемниками, пишет ForPost.

Закупить планируется 37 дронов, оснащенных камерами 20 Мп с точностью определения координат до 10 сантиметров.

Дроны вместе с контроллерами для управления спутниковыми геодезическими приемниками будут поставлены в региональные управления Росреестра до ноября 2023 года. Среди них и управления по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям. Устройства доставят в Ростов-на-Дону и Севастополь соответственно.

Тендер выиграла питерская фирма ООО «Плаз». Сумма контракта по итогам торгов 330,9 млн рублей.

Как отмечается в материалах торгов, дроны необходимы для контроля данных, обеспечения государственной гарантии прав на недвижимое имущество, вовлечение в экономический оборот земельных участков, которые используются с нарушением законодательства, а также создания необходимой материальной базы для осуществления надзора.

Ольга Сурикова