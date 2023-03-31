В Севастополе определят лучших регбистов

Севастопольская городская федерация регби в воскресенье, 2 апреля, проведет на стадионе им. 200 – летия Севастополя Чемпионат города среди мужчин и Первенство среди девушек до 17 лет по регби – 7.

«Мы начинаем соревновательный сезон Чемпионатом и Первенством города по регби – 7. В этом году в соревнованиях примут участие обновленные составы СевГУ и Нахимовского училища. Можно сказать, что у нас уже сформировались принципиальные соперники», — рассказала руководитель федерации Наталия Самойленко.

Она также отметила, что в соревнованиях планируется участие команд спортивной школы № 5 и ДЮКа «Лидер».

Все встречи пройдут в один день. В первой половине, с 10:00, будут соревноваться мужчины, финальная игра Чемпионата запланирована на 12:20. Вторая половина воскресенья будет посвящена Первенству среди девушек. В рамках соревнований будут определены игроки, которые войдут в состав сборных Севастополя.

В федерации подчеркнули, что соревнования открыты для зрителей. Вход бесплатный.

Напомним, Севастопольская городская федерация регби запустила процесс аккредитации, которую федерация должна продлевать каждые четыре города.

На этом пути Севастопольскую федерацию поддерживает Федерация регби России.