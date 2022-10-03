В Севастополе в здание рядом с ТЦ «Московский» была запущена сигнальная ракета

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал, что вчера, 2 октября, была озвучена неверная информация относительно произошедшего в офисном здании рядом с ТЦ «Московский» (в бывшем здании Дома Быта).

«Вчера спасатели, которые приехали на место происшествия предположили, что произошел удар молнии. Чуть позже полиция задержала ранее судимого мужчину без постоянного места жительства в Севастополе. В состоянии алкогольного опьянения он запустил судовую сигнальную ракету, которая попала в окна здания», — написал глава города в своем Telegram.

Он добавил, что, по информации правоохранителей, ракету мужчина нашел в мусорке рядом и решил устроить «фейерверк». Проверка по этому инциденту продолжается.

Напомним, 2 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в здание рядом с ТЦ «Московский» попала молния.

Ольга Сурикова