В Севастополе за три года взяли на работу 38 «земских» учителей

В Севастополе произошло серьезное укрепление кадрового состава сельских школ, благодаря материальной поддержке в рамках госпрограммы «Земский учитель». Об этом 3 октября в ходе аппаратного совещания сообщила и.о. директора департамента образования и науки Лариса Сулима.

Она отметила, что данная программа реализуется в Севастополе с 2020 года и за эти три года трудоустроено 38 педагогов. Педагог, участвующий в ней, обязательно должен отработать пять лет по месту распределения, и возраст его должен быть не старше до 50 лет.

«Максимально мы заполнили вакансии в 2021 году. В этом году по запросу наших образовательных учреждений мы искали шесть учителей, получили на реализацию программы шесть миллионов рублей. И в настоящее время в СШ №№13, 33 и 47 подписали соглашения с учителями трехсторонние», — доложила Сулима.

Глава департамента добавила, что в Севастополь прибыли педагоги из Брянской, Воронежской, Свердловской, Челябинской областей. На прошлой неделе им уже было выплачено по 1 млн рублей.

В октябре будут приняты на работу еще два учителя начальных классов по заявкам школ №№ 25 и 47.

Ольга Сурикова