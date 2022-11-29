В Керчи обрушилась часть пристройки многоквартирного дома

В Керчи по улице Суворова произошло обрушение части пристройки многоквартирного жилого дома. Прокуратура начала проверку.

Ведомством будет дана оценка соблюдению требований законодательства при содержании имущества многоквартирного дома со стороны уполномоченных должностных лиц органов местного самоуправления и управляющей организации.

Подчеркивается, что при выявлении нарушений закона будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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Ольга Сурикова