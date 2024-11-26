В Севастополе в ТЦ Муссон стартует новогодняя ярмарка

С 30 ноября на площадке торгового центра Муссон в течение месяца будет работать выставка-ярмарка.

Севастопольские мастера покажут свой товар. Чего там только нет – игрушки, украшения, новогодний декор для дома, чехлы, кошельки.

Будет представлена выставка картин севастопольских художников и понравившуюся картину можно приобрести.

«Севкор» выяснил, что среди представленных картин будут очень интересные работы – целая планетная серия. Это картины, которые притягивают в дом изобилие, энергию, гармонию, а помогает в этом конкретная планета, изображенная на холсте.

Для детей будут проводиться мастер-классы. А также дети продемонстрируют показ мод.

Кроме этого музыкальные коллективы украсят праздник своими выступлениями.

Арт-маркет продлится целый месяц до 31 декабря.

«Севкор» публикует подробную программу в день открытия ярмарки:

Программа на 30 ноября:

10:00 открытие фестиваля, мастер-классы +3

14:00 Показ моды Happy kids

14:40 Сольные исполнители

15:00 Севастопольское литературное

объединение имени А.Н. Озерова, которое является старейшим литературным объединением Крыма.

17:00 Народный оркестр русских народных инструментов им. К. Л. Смирнова

18:30 Вокальная группа Горлица

20:00 Завершение первого дня фестиваля

10:00 до 20:00 Ярмарка мастеров ручной работы, Выставка — продажа художественных изделий ручной работы. Вкусная еда и фермерские сыры, крафтовый шоколад, сладости и кофе.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер