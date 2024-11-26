В Севастополе в ТЦ Муссон стартует новогодняя ярмарка

С 30 ноября на площадке торгового центра Муссон в течение месяца будет работать выставка-ярмарка.
Севастопольские мастера покажут свой товар. Чего там только нет – игрушки, украшения, новогодний декор для дома, чехлы, кошельки.
Будет представлена выставка картин севастопольских художников и понравившуюся картину можно приобрести.
«Севкор» выяснил, что среди представленных картин будут очень интересные работы – целая планетная серия. Это картины, которые притягивают в дом изобилие, энергию, гармонию, а помогает в этом конкретная планета, изображенная на холсте.
Для детей будут проводиться мастер-классы. А также дети продемонстрируют показ мод.
Кроме этого музыкальные коллективы украсят праздник своими выступлениями.
Арт-маркет продлится целый месяц до 31 декабря.
«Севкор» публикует подробную программу в день открытия ярмарки:
Программа на 30 ноября:
10:00 открытие фестиваля, мастер-классы +3
14:00 Показ моды Happy kids
14:40 Сольные исполнители
15:00 Севастопольское литературное
объединение имени А.Н. Озерова, которое является старейшим литературным объединением Крыма.
17:00 Народный оркестр русских народных инструментов им. К. Л. Смирнова
18:30 Вокальная группа Горлица
20:00 Завершение первого дня фестиваля
10:00 до 20:00 Ярмарка мастеров ручной работы, Выставка — продажа художественных изделий ручной работы. Вкусная еда и фермерские сыры, крафтовый шоколад, сладости и кофе.
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города
Кристина Ветер