В Севастополе будут делать операции по трансплантации органов

В Севастополе впервые смогут проводить операции по трансплантации органов. Это будет возможно благодаря новому медицинскому кластеру, который строится в городе.

В настоящее время такие процедуры ни в Севастополе, ни в Крыму не осуществляются.

Планы по обучению хирургов и проведению операций обсуждаются с 2019 года, когда в город приезжал главный трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье. Департамент здравоохранения Севастополя подтвердил, что трансплантация будет осуществляться в новых медицинских учреждениях кластера, так как существующие организации не соответствуют требованиям для получения лицензии на такие операции, пишет ТАСС.

Кластер строится на Камышовом шоссе и включает больницу скорой помощи и диагностический корпус онкологического диспансера.

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Кристина Ветер