Детей в Севастополе обучат плавать бесплатно – есть расписание занятий

Жителям Севастополя сообщают о наборе детей в школу обучения плаванию «Золотая рыбка».

В настоящее время идет запись на занятия, которые начнутся в январе.

Обучение бесплатное и проходит в Физкультурно-оздоровительном комплексе в Инкермане по ускоренной 12-часовой программе для детей в возрасте от шести до девяти лет.

Начальник управления спорта Сергей Резниченко подчеркивает, что развитие спортивной инфраструктуры города способствует расширению социальных акций, таких как обучение плаванию. Ранее проводилась акция на открытой воде, которая теперь перенесена в бассейны и дополнена новой школой.

Занятия проходят три раза в неделю, предлагая два варианта расписания:

первая группа — в понедельник, среду и пятницу, вторая — во вторник, четверг и субботу.

Для записи на обучение необходимо позвонить по указанному номеру телефона +7 (978) 524-31-24 в будние дни с 8 утра до 16 часов вечера.

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Кристина Ветер