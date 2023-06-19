В Севастополе в сгоревшем гараже обнаружены тела двух человек

В Гагаринском районе Севастополе вчера около 22 часов загорелся гараж в районе улицы Мечникова.

По прибытии сотрудников МЧС выяснилось, что произошло возгорание мусора на открытой территории с переходом огня на рядом стоящие гаражи.

В 23:10 пожар локализован на площади 50 квадратных метров.

В ходе разбора конструкций в одном из гаражей были обнаружены тела двух пострадавших. Сотрудниками скорой помощи был констатирован факт их гибели, сообщили в пресс-службе севастопольского главка МЧС.

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Ольга Сурикова