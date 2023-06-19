В Севастополе прошел Чемпионат города по пляжному регби

В субботу, 17 июня, на стадионе летних видов спорта в парке Победы состоялся Чемпионат Севастополя по регби пляжное.
В соревнованиях приняли участие четыре команды: СевГУ, Спортивной школы № 5 и Севастопольского президентского кадетского училища.
По итогам соревнований в Севастополе появится сборная команды по пляжному регби, которая примет участие в Чемпионате Южного федерального округа. Севастополь примет эти соревнования в конце июня.
«Для нашего города регби пляжное — одно из самых перспективных направлений этого вида спорта. В этом году мы уже во второй раз принимаем Чемпионат ЮФО по пляжному регби, в рамках которого наша команда будет играть с сильнейшими коллективами Юга России. Надеюсь сборная, которую мы сформируем по результатам этих соревнований достойно представит Севастополь»,- рассказала директор Севастопольской городской федерации регби Наталия Самойленко.
Места распределились следующим образом:
🥇«Баркас» — Спортивная школа № 5
🥈«Шторм» — Спортивная школа № 5
🥉«Чайка» — СевГУ
Сборная Севастопольского президентского кадетского училища
Напомним, в прошлом году Севастополь впервые принял Чемпионат ЮФО по регби пляжное.
Дмитрий Островский