В Севастополе прошел Чемпионат города по пляжному регби

В субботу, 17 июня, на стадионе летних видов спорта в парке Победы состоялся Чемпионат Севастополя по регби пляжное.

В соревнованиях приняли участие четыре команды: СевГУ, Спортивной школы № 5 и Севастопольского президентского кадетского училища.



По итогам соревнований в Севастополе появится сборная команды по пляжному регби, которая примет участие в Чемпионате Южного федерального округа. Севастополь примет эти соревнования в конце июня.



«Для нашего города регби пляжное — одно из самых перспективных направлений этого вида спорта. В этом году мы уже во второй раз принимаем Чемпионат ЮФО по пляжному регби, в рамках которого наша команда будет играть с сильнейшими коллективами Юга России. Надеюсь сборная, которую мы сформируем по результатам этих соревнований достойно представит Севастополь»,- рассказала директор Севастопольской городской федерации регби Наталия Самойленко.

Места распределились следующим образом:

🥇«Баркас» — Спортивная школа № 5

🥈«Шторм» — Спортивная школа № 5

🥉«Чайка» — СевГУ

Сборная Севастопольского президентского кадетского училища



Напомним, в прошлом году Севастополь впервые принял Чемпионат ЮФО по регби пляжное.

Дмитрий Островский