В Севастополе в сентябре родилось 296 малышей

В сентябре в Севастополе было зарегистрировано 296 новорождённых. Эта цифра включает в себя семь пар близнецов, что добавляет особую нотку радости в общую статистику.

Из общего числа малышей 152 составляют мальчики, а 144 — девочки.

Каждый новый ребёнок — это радость для семьи и, безусловно, важное событие для всего города. Ведь каждый новорождённый приносит надежду на будущее и продолжение рода.

Рождаемость — это не просто статистика, это будущее каждого города и страны в целом. Появление новых жителей на свет символизирует надежду, жизненную силу и продолжение рода. В условиях современных вызовов, с которыми сталкивается общество, такие показатели становятся особенно важными.

Напомним, в первое полугодие 2024 года также выросла естественная убыль населения — она составила 321,5 тысячи человек, что на 49 тысяч больше аналогичного периода в 2023 году. Убыль населения удалось компенсировать миграционным приростом на 20,1%.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер