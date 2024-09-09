В России рождаемость упала до исторического минимума

Росстат сообщает, что в первом полугодии 2024 года в России родилось 599,6 тысячи детей — на 16,6 тысячи меньше, чем в этот же период 2023 года.

В 2023 году рождаемость была самой низкой в истории современной России с 1999 года. В июне этого года число новорождённых упало на 6% до 98,6 тысячи. Это рекордно низкий показатель, ведь их количество никогда не опускалось ниже 100 тысяч.

В первое полугодие 2024 также выросла естественная убыль населения — она составила 321,5 тысячи человек, что на 49 тысяч больше аналогичного периода в 2023 году. Убыль населения удалось компенсировать миграционным приростом на 20,1%.

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Анна Левина