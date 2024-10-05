В Крыму думают над датой открытия бала хризантем

По традиции осенью откроется бал хризантем, который проходит всегда в Никитском ботаническом саду. Феерия красок и цветочных ароматов ожидает посетителей бала.

Сад известен своими более чем 50 000 кустами хризантем.

Однако с точной датой организаторы пока не определились.

В прошлом году мероприятие стартовало 28 октября. Обычно бал открывается в конце октября или начале ноября, в зависимости от погодных условий и пика цветения хризантем.

Планируем посещение в этот период.

В рамках бала часто проводятся выставки, на которых представлены не только хризантемы, но и другие осенние цветы.

Создаются специальные фотозоны, где гости могут сделать яркие фотографии на фоне цветущих хризантем.

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Кристина Ветер