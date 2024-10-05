В Севастополе был задержан с поличным юный «кладмен»

В Севастополе подросток решил, что «кладмен» — это профессия, но оказалось, что это опасная игра. Во время одной из своих «операций» был пойман 16-летний студент из Инкермана, который, похоже, думал, что стал героем какого-то криминального сериала.

Парень подыскал себе работу в теневом сегменте Интернета. Он забрал из своего «схрона» целых 60 полимерных свертков и решил разместить их в Ленинском районе.

Но, как и в любом хорошем фильме, его планы разрушились. Полицейские задержали его с поличным. Из его сумки извлекли 49 свертков, а ещё 11 нашли в тайниках.

Теперь его сладкие мечты о легкой жизни на наркотическом фронте могут закончиться серьезными неприятностями, ведь в свертках оказался синтетический наркотик «альфа-PVP».

Следственные органы активно работают, чтобы выяснить, сколько еще «кладачей» прячется в тени и мечтает о легком заработке.

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Кристина Ветер