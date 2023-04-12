В Севастополе остановили машину со 142 штрафами

В Севастополе сотрудники ДПС остановили автомобиль Ауди, владелец которого накопил 142 штрафа на общую сумму порядка 370 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе городского управления.

Находившийся за рулем мужчина 1966 года рождения заявил, что машина на его, а знакомого, который уже долгое время находится за границей. А о штрафах он ничего не знал.

На место задержания автомобиля прибыли судебные приставы и наложили арест на иномарку. После чего водитель сразу оплатил все имеющиеся штрафы, добавили в ведомстве.

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Ольга Сурикова