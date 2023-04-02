В Севастополе прошли Чемпионат и Первенство города по регби-7

Сегодня, 2 апреля, на стадионе им. 200-летия Севастополя прошли Чемпионат города среди мужчин и Первенство среди девушек до 17 лет по регби – 7.

В Чемпионате принимали участие команды спортивной школы №5, ЧВВМУ им П.С. Нахимова и СевГУ. Девушки также были представлены воспитанницами спортшколы, а также ДЮКа «Лидер».

«Сегодня мы определили лучших регбистов города. Ребята показали красивую игру. С каждым годом в Севастополе появляется все больше команд, тренеров и ребят желающих развивать в нашем спорте. Я рада, что наши труды воплощаются в такие прекрасные спортивные мероприятия, как сегодня»,- отметила руководитель Севастопольской городской федерации регби Наталия Самойленко.

В рамках Чемпионата места распределились следующим образом:

🥇Спортивная школа № 5

🥈ЧВВМУ им П.С. Нахимова – 1

🥉«Черноморец» (ЧВВМУ -2)

4️⃣СевГУ

Отметим, что ранее «Нахимовцы» считались сильнейшей командой города, однако сейчас у них сменился состав и опытные севастопольские регбисты лидируют во встречах с курсантами.

«Могли бы сыграть лучше, но дело в том, что сейчас у нас переломный момент. Наши игроки, которые играли до этого несколько лет, выпустились из училища. Поэтому данный результат считаю удовлетворительным», — отметил тренер «Нахимовцев» Борис Воронцов.

Тренер Спортивной школы № 5 Эдуард Козырь поблагодарил свою команду за хорошую игру.

«Оцениваю положительно игру своей команды и хочу сказать большое спасибо за самоотдачу и красивую игру. То что мы хотели, то и показали на поле», — отметил тренер спортшколы № 5 Эдуард Козырь.

Первенство среди девушек завершилось такими результатами:

🥇Спортивная школа № 5

🥈Звезда

🥉Тавры

4️⃣ДЮК «Лидер»

По результатам данных соревнованиях в городе появится сборная команда по регби -7.