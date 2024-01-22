В Севастополе создана комиссия по оценке ущерба, нанесенного подтоплениями

Вода уже отступила с подтопленных территорий в Севастополе. По оперативным данным МЧС, люди вернулись в свои дома, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В регионе затопило 83 приусадебных участка и 78 частных домовладений, были эвакуированы 19 человек.

С самого начала севастопольские спасатели и коммунальные службы оказывали адресную помощь людям, откачивали воду из домов и выполняли расчистку русел рек и стоков водозабора. Сейчас продолжается мониторинг обстановки, в ликвидации последствий еще задействованы 62 человека и 21 единица техники.

Размер ущерба, нанесенного стихией, будет оценивать специально созданная комиссия.