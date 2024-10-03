В Севастополе развернулись домофонные войны

Жители Гагаринского района начали рассказывать настоящие рейдерские истории эпохи 90-х о казалось бы банальном процессе замены домофона на подъезде.

Так, жильцы одного из подъездов на проспекте Октябрьской революции решили установить новый современный домофон с камерами и для этого вызвали понравившуюся им фирму. Устройство было быстро установлено, однако уже скоро появилась конкурирующая компания, вырезала из двери чужой товар, вмонтировала свой. А ее представители пошли по квартирам собирать ранее выданные другой фирмой ключи от домофона, ссылаясь на то, что до этого якобы были выданы неправильные. Неразобравшиеся в ситуации жильцы отдали свои кнопки, и только после вмешательства осведомленных соседей и вызова полиции процесс удалось остановить. Разразился громкий скандал и разбирательство.

Второй фирме пришлось ретироваться, заделать вырезанную дырку в двери, ибо их агрегат был больше по размеру, вернуть камеры на место и домофон конкурентов, с которыми как оказалось у людей был заключен договор. В убытке остались лишь те, кто ранее согласился отдать ключи. Их судьба осталась невыясненной.

Недавно в «Черном списке Севастополя» описана была похожая ситуация с установкой домофона по адресу ПОР 22/6, п.1. Видимо, снова часть жильцов была введена в заблуждение, а новые фирмы пытаются заново разделить домофонный рынок в Севастополе.

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Ольга Сурикова