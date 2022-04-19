В Севастополе в первом чтении принят закон о благоустройстве

Правки можно вносить до 28 апреля

Сегодня, 19 апреля, на сессии заксобрания депутаты приняли в первом чтении закон о «Благоустройстве в городе Севастополе».

Докладчик по данному вопросу директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов заявил, что законопроект направлен на обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду, обеспечение благоприятных условий в городе, в том числе по реализации мер по санитарной очистке, озеленению, созданию и приобретению элементов благоустройства за счет местных средств.

Он подчеркнул, что данный документ определит полномочия правительства, заксобрания, муниципальных органов власти, установит порядок определения границ прилегающих территорий лицами, ответственными за эксплуатацию зданий и сооружений.

А также позволит горхозу привести объекты хозяйствования к единому архитектурному принципу.

Горлов заверил, что данный свод правил позволит привести город в надлежащее состояние.

После принятия закона в первом чтении депутатом дано 7 рабочих дней на внесение в него поправок, после чего он будет вынесен на повторное рассмотрение.

Ольга Сурикова