В Севастополе в отдаленные районы не выехали перевозчики

Многие не попали сегодня на работу

В Севастополе к утру были расчищены основные городские магистрали от снега и к восьми утра весь общественный транспорт вышел на линию. Проблемы оказались только с отдаленными районами. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщил журналистам вице-губернатор Николай Жигулин.

Он отметил, что ночью были сложные погодные условия, снег шел до двух часов. К утру количество техники, задействованной на расчистке и обработке дорог, увеличили до 40 единиц.

Также ночью было затруднено движение грузового транспорта в районе Верхнесадового, туда был направлен грузовой эвакуатор, дорожная техника. В течение двух часов дорогу удалось разгрузить.

К утру весь коммунальный транспорт вышел на линию.

«Есть остановки работы частных перевозчиков. Это связано с отдаленными районами и пригородными районами, с выездами из тех же СНТ. Сейчас в ручном режиме техника перераспределяется. Надеюсь, в течение двух часов обеспечим работу всего общественного транспорта», —пообещал Жигулин.

Отметим, сегодня в соцсетях люди жаловались, что не дождались маршрутов №63, №№ 120 и 12а в СНТ «Родник», и вынуждены были идти пешком к 5-км. Не смогли выехать утром и жители Качи.

Напомним, в Севастополе второй день продолжается дорожный коллапс в связи с выпавшим снегом.

Ольга Сурикова