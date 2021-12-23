Севастопольским коммунальщикам пришли на помощь частники

Сегодня, 23 декабря, директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено рассказал, что подрядчики по ремонту дорог помогают севастопольским коммунальщикам убирать снег.

«Вчера решением штаба было принято решение привлечения дополнительной техники подрядчиков. Мы в ночную смену увеличили количество до 16 единиц. Подрядчики работали по улице Горпищенко, Камышовому шоссе, улице Хрусталева, Фиолентовское шоссе, Монастырское шоссе. Дополнительно порядка 4 грейдеров были направлены в отдаленные районы. Отработали совместно», — рассказал директор дептранса.

По словам Иено, в ночную смену в городе работало 32 единицы техники, а на дороги было высыпано 510 тонн противогололедных смесей.

Директор дептранса заверил, что основные магистрали расчищены и обработаны, в городе заторов нет.

«Мы все свои узкие места знаем», — отметил Иено.

Общественный транспорт ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» вышел на маршурты в штатном режиме, однако, есть проблемы у частных перевозчиков, оказывающих услуги на отдалённых направлениях, которые Иено пообещал устранить к обеду.

Напомним, 21 декабря, на заседании оперативного штаба губернатор Севастополя Михаил Развожаев резко раскритиковал результаты работы коммунальных служб по уборке снега.

Дмитрий Островский