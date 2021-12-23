В Севастополе коронавирусом за сутки заболели 74 человека

Выписано 294 человека
В Севастополе по состоянию на 23 декабря зарегистрированы 74 новых случая заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.
294 человека выписаны после выздоровления.
Умерли 3 человека в возрасте от 58 до 84 лет.
По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 52 252 человека.
В настоящий момент выздоровели 49 019 человек, 1 818 умерли.
Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.
Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».
Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.
В Севастополе на утро 23 декабря сделали прививку от коронавируса 270 543 человек. Второй этап вакцинации прошли 254 535 жителей региона.
Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 23 декабря поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.