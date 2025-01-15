В Крыму и Севастополе подешевел бензин

В Крыму на самых больших АЗС цена бензин снизилась на три рубля.

Топливо марки АИ-95 теперь стоит около 66,50 рублей.

В Севастополе пока только в одной сети снизили цену до крымского уровня.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал снижение цены на бензин марки Аи-95 с 15 января.

«Благодаря поддержке правительства Российской Федерации и в связи с договоренностью с топливными компаниями Республики Крым принято решение о снижении с 15 января цены на бензин марки Аи-95 на топливно-заправочных станциях основных нефтетрейдеров республики АТАН и ТЭС. Цена на бензин указанной марки составит 66,50 рубля за литр», — пообещал в начале января Аксенов.

Ольга Сурикова