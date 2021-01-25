В Севастополе в море обнаружили труп женщины

Тело нашли у берегов Ласпи

В Севастополе у берегов Ласпи сотрудниками полиции был обнаружен труп женщины. На место прибыли также эксперты МЧС. Об этом сообщает издание Forpost со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Информацию об обнаружении тела подтвердили в управлениях Следственного Комитета и МЧС. В настоящее время ведутся работы по установлению личности погибшей женщины.

При этом в Следкоме уточнили, что обнаруженный труп не принадлежит пропавшей осенью 2020 года студентке Лилии Бирулиной.

Ольга Сурикова