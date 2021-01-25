В Севастополе прошли сборы Регбийной школьной лиги

Проект уже дает свои плоды

В Севастополе в субботу, 23 января, прошли сборы участников Регбийной школьной лиги в рамках данного мероприятия прошел отбор школьников для формирования детских, юношеских сборных и создания групп для секции регби в спортивной школе № 5.

Как сообщает пресс-служба Севастопольской федерации регби, в связи с эпидемиологической обстановкой, а также для удобства участников сборы провели на базе двух стадионов «Металлист» и «Маракана».

Главный тренер городских сборных по регби Олег Куцык, а также тренер Павел Могиль проверили физическую форму, уровень владения основными регбийными навыками юных регбистов. Отбор проходил среди ребят 9 — 15 лет, всего приняли участие около 70 человек.

«Мы сегодня, в первую очередь, хотели оценить количество детей в различных возрастных группах, определить наиболее перспективных ребят и на их основе создать городские команды для участия во всероссийских соревнованиях. По итогам мероприятия можно сказать, что проект Регбийной школьной лиги дает свои плоды, учитывая, что он стартовал лишь только в середине прошлого года.

Со спортивной точки зрения нам есть над чем работать, ребята хоть и обладают первичными навыками, но их уровень все-таки недостаточно высок для соперничества с лучшими командами, но задел достаточно хороший», — подвел итоги сборов Олег Куцык.

Директор Севастопольской городской федерации регби также отметила: «Сегодня мы получили плоды наших трудов по формированию школьной лиги. Теперь ставим перед собой новые цели, после беседы с тренерами мы поставили себе задачу проводить периодически такого рода сборы и довести количество участников примерно до 50 человек в каждой возрастной категории».

Напомним, что проект Регбийной школьной лиги стартовал в Севастополе в прошлом году, отделение регби в спортивной школе № 5 открывается в первом квартале 2021 года.

Фото: пресс-служба Федерации регби