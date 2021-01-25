В Севастополе после гибели ребенка взялись за недострои

Развожаев: Ни за кем бегать не будем

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сегодня на аппаратном совещании поручил за две недели провести инвентаризацию всех недостроев. Данную задачу он поставил перед руководителями профильных структур правительств, передает пресс-служба главы города.

«Главам муниципалитетов с земельным контролем необходимо провести полную инвентаризацию недостроенных объектов на всей территории города. Как минимум две недели на эту работу понадобится. Разберем каждый объект, примем соответствующие меры. Алгоритм простой – выявили недострой, проверили, если есть собственник, выдали соответствующее предписание.

Как минимум все должно быть огорожено и находиться под охраной. Если не происходит никаких действий – сносим, обеспечиваем безопасность. Ни за кем бегать не будем», – подчеркнул Михаил Развожаев.

Напомним, 24 января в Орловке при попытке взобраться на старую заброшенную железобетонную конструкцию погиб подросток. В результате обрушения плиты также пострадали еще двое детей. Сейчас идет расследование.

Также Михаил Развожаев поручил вице-губернатору Александру Кулагину оказать всю необходимую помощь семье погибшего подростка.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Ольга Сурикова