В Севастополе в ходе рейда «Автобус» выявили 26 нарушителей

В рамках очередного рейда «Автобус» госавтоинспекторы обнаружили 26 нарушителей.

Водители автобуса нарушали правила маневрирования (4), правила перевозки пассажиров (2), забывали о ремнях безопасности (3), разговаривали по мобильному телефону за рулем (1), вовремя не включали фары (9) . Также 7 водителей управляли автобусами с техническими неисправностями. На нарушителей составили административные протоколы.

Особое внимание госавтоинспекторы обращали на техническое состояние транспортных средств, в том числе наличие и исправность тахографов, фиксирующих режим труда, отдыха водителей и показатели скорости. Также полицейские проверили законность осуществления пассажирских перевозок.

В 2019 году по вине водителей автобусов зарегистрировано 34 ДТП, в результате которых 51 человек получил ранения, погибших нет.

Основными причинами ДТП по вине водителей автобусов стали несоблюдение дистанции, интервала при движении, нарушение правил проезда пешеходного перехода, нарушение правил перестроения и проезда перекрестков, в трёх случаях водители выехали на полосу встречного движения.

Сопутствовали совершению ДТП по вине водителей автобусов следующие нарушения: в девяти случаях – эксплуатация технически неисправного транспортного средства, в двух – управление автобусом в состоянии опьянения и управление транспортным средством лицом без водительских прав.

Оперативно-профилактический рейд «Автобус» проводится регулярно.

По материалам Управления ГИБДД УМВД России по г. Севастополю



Фото: sevastopol.su