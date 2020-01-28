Молодежь

Севастопольские школьники побывали на Зимнем фестивале РДШ

28-01-2020
выпускающий редактор
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Севастопольские школьники побывали на Зимнем фестивале друзей РДШ в Ростове-на-Дону. Мероприятие организовали представители «Российского движения школьников».
В ходе фестиваля ребята участвовали в мастер-классах по четырем направлениям: военно-патриотическое, информационно-медийное, личностное развитие и гражданская активность. Ребятам рассказали о федеральных проектах РДШ, участники фестиваля вместе проработали алгоритм их проведения в своих школах.  Ребята   обсуждали   насущные   вопросы,   отрабатывали механизмы, делились опытом, например, как создавать рекламу для проектов.
 
 
 
Также   Ростовские   школьники   Оля  Шиленко   и Андрей   Иванов   провели  для гостей  экскурсию   по   городу.  Ребят   познакомили    с   историей   Ростова-на-Дону,  показали старинные особняки, памятники и исторические улицы города.
 
По материалам Натальи Загородней (и фото)

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