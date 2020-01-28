Севастопольские школьники побывали на Зимнем фестивале РДШ

Севастопольские школьники побывали на Зимнем фестивале друзей РДШ в Ростове-на-Дону. Мероприятие организовали представители «Российского движения школьников».

В ходе фестиваля ребята участвовали в мастер-классах по четырем направлениям: военно-патриотическое, информационно-медийное, личностное развитие и гражданская активность. Ребятам рассказали о федеральных проектах РДШ, участники фестиваля вместе проработали алгоритм их проведения в своих школах. Ребята обсуждали насущные вопросы, отрабатывали механизмы, делились опытом, например, как создавать рекламу для проектов.

Также Ростовские школьники Оля Шиленко и Андрей Иванов провели для гостей экскурсию по городу. Ребят познакомили с историей Ростова-на-Дону, показали старинные особняки, памятники и исторические улицы города.

По материалам Натальи Загородней (и фото)