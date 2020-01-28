Происшествия

В Севастополе горел частный дом, погибли два человека

28-01-2020
выпускающий редактор
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28 января ночью в частном доме по ул. Коробкова начался пожар.
На место выехали огнеборцы 1 пожарно-спасательной части, служба пожаротушения, а также заместитель
начальника ГУ МЧС России по городу Севастополю  Алексей Гусев.
 
В пристройке к одноэтажному жилому дому горел деревянный пол. Пожарные вскрыли дверь и обнаружили внутри двоих пострадавших. Сотрудники скорой помощи установили факт их гибели.
 
 
Площадь пожара составила 1 квадратный метр.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Причинами пожара могли стать курение в состоянии алкогольного опьянения или неисправный электроприбор.
 
 
Возгорание удалось потушить за несколько минут.
Всего к ликвидации пожара привлекалось 12 человек и 5 единиц техники, из них от МЧС России: 7 человек личного состава и 3 единицы техники.
 
По материалам пресс-службы Главного управления МЧС России по г. Севастополю (и фото)

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