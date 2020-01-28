В Севастополе горел частный дом, погибли два человека

28 января ночью в частном доме по ул. Коробкова начался пожар.

На место выехали огнеборцы 1 пожарно-спасательной части, служба пожаротушения, а также заместитель

начальника ГУ МЧС России по городу Севастополю Алексей Гусев.

В пристройке к одноэтажному жилому дому горел деревянный пол. Пожарные вскрыли дверь и обнаружили внутри двоих пострадавших. Сотрудники скорой помощи установили факт их гибели.

Площадь пожара составила 1 квадратный метр.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Причинами пожара могли стать курение в состоянии алкогольного опьянения или неисправный электроприбор.

Возгорание удалось потушить за несколько минут.

Всего к ликвидации пожара привлекалось 12 человек и 5 единиц техники, из них от МЧС России: 7 человек личного состава и 3 единицы техники.

По материалам пресс-службы Главного управления МЧС России по г. Севастополю (и фото)