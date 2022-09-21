В Севастополе похоронили морского пехотинца, защищавшего Херсон

В Севастополе 20 сентября простились с Игорем Геннадьевичем Коноваленко — гвардии старшим сержантом, заместителем командира взвода – командиром орудия 1 гаубичного самоходно-артиллерийского взвода 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

«Игорь Геннадьевич родился и вырос в Севастополе. С 2014 года служил в 810 отдельной гвардейской бригаде.

По словам сослуживцев, был лучшим командиром орудия. В 2015-м году в числе первых отправился в Сирию для проведения военной операции. За успешные боевые действия в САР против террористов — награжден медалью Жукова.

С первых дней специальной военной операции на Украине был на самых сложных направлениях. За освобождение Мариуполя награжден медалью Ордена за заслуги перед Отечеством.

Игорь Геннадьевич погиб геройски защищая Херсон в начале сентября. Прикрывал артиллерийским огнем действия нашей пехоты.

Награжден Орденом мужества посмертно», — написал в своем Telegram губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Ольга Сурикова