В Севастополе в этом году может появиться Генплан

Концепция генерального плана будет представлена в 2023 году для публичного обсуждения. Об этом рассказал и. о. вице-губернатора Максим Жукалов.

Он отметил, что контракт на разработку Генплана был заключен 10 января 2023 года.

«В этом году планируем провести публичные обсуждения с жителями по вопросам функционального зонирования», —рассказал чиновник во время трансляции в официальной группе правительства в соцсети «ВКонтакте».

Жукалов подчеркнул, что документом учитывается рост населения города. В нем заложен в расчетный срок 20 лет численность населения — 1 млн человек.

В конце года правительство Севастополя утвердило правила землепользования и застройки. Также для жителей доступен открытый портал государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, на котором можно ознакомиться с картой градостроительного зонирования.

В дальнейшем карту сделаем более удобной: чтобы каждый участок был кликабельным и на нем отражалась актуальная информация по виду разрешенного использования, подчеркнул и. о. вице-губернатора Севастополя.

Ольга Сурикова