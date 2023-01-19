В Севастополе освятили Чернореченское водохранилище

В восемнадцатый раз в благочинный Севастополя протоиерей Сергий Халюта провел чин великого освящения вод Чернореченского водохранилища.

На молебне присутствовали губернатор Севастополя Михаил Развожаев, спикер заксобрания Владимир Немцев и вице-спикер Илья Журавлев.

Чернореченское водохранилище – главный источник пресной воды для Севастополя. Глава города подчеркнул, что запас воды на данный момент составляет более 47 млн кубометров.

«Прежде всего хочу поздравить всех севастопольцев со светлым праздником Крещения Господня! Глядя на наше водохранилище, мы настроены оптимистично, даже если оно вообще перестанет пополняться, то сегодняшнего запаса хватит на более чем 400 суток полного потребления Севастополя. Но вы знаете, что у нас теперь есть все необходимые инструменты регулирования, поэтому даже если весной поступлений будет меньше, то будем использовать дополнительные источники, в том числе и с нашего водозабора на Бельбеке. Хотя в этом году ничего пока не говорит о том, что приток будет меньше», — отметил Развожаев.

Напомним, мероприятия в рамках празднования Крещения начались в Севастополе еще вчера вечером. В храмах города прошли праздничные богослужения и молебны на освящение воды.

Во Владимирском соборе на Херсонесе прошла литургия и Великое освящение воды на соборной площади. Затем несколько сотен верующих приняли участие в Крестном ходе от Свято-Владимирского собора до Карантинной бухты, где благочинный Севастополя Сергий Халюта освятил воду Черного моря.

После чего желающие получили возможность совершить окунания в морскую освященную воду. Крещенские купания сегодня прошли во многих районах города.

Дарья Тимофеева

Фото: Анастасия Ильина