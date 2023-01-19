В Севастополе сохранят льготную «упрощенку»

В Севастополе продлят действие закона об упрощенном налогообложении. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По словам градоначальника, из-за льготного упрощенного режима налогообложения для ряда бизнесов город недополучает около 1 млрд рублей поступлений в бюджет.

«Очень большое количество дополнительных расходов в бюджете, в том числе связанных с СВО – это все необходимо учитывать. Мы понимаем, что в данной ситуации готовы, если надо, брать бюджетные кредиты. Очевидно, что эту налоговую ставку надо сохранять», — рассказал глава города.

Также он заявил, что законопроект готов, но его рассмотрят после проведения штаба по экономике, который пройдет в феврале.

Напомним, в Севастополе осуждена бывший налоговый инспектор за необоснованное получение налоговых вычетов мошенническим путем.

Дмитрий Островский