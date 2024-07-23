В Севастополе в ДТП с такси пострадал 8-ми месячный пассажир

ДТП произошло днем 22 июля на улице Комбата Неустроева.

Водитель автомобиля Volkswagen в районе дома № 53 на улице Комбата Неустроева не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди движущимся автомобилем Suzuki.

В результате ДТП различные травмы получил малолетний пассажир автомобиля Volkswagen, который перевозился на руках матери на заднем пассажирском сиденье без детского кресла.

В отношении автовладельца составлен административный материал за нарушение правил перевозки детей.

Напомним, в Севастополе в ДТП на площади Восставших пострадал ребенок.

Ольга Сурикова

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города