В Севастополе в ДТП с такси пострадал 8-ми месячный пассажир

ДТП произошло днем 22 июля на улице Комбата Неустроева.
Водитель автомобиля Volkswagen в районе дома № 53 на улице Комбата Неустроева не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди движущимся автомобилем Suzuki.
В результате ДТП различные травмы получил малолетний пассажир автомобиля Volkswagen, который перевозился на руках матери на заднем пассажирском сиденье без детского кресла.
В отношении автовладельца составлен административный материал за нарушение правил перевозки детей.
Напомним, в Севастополе в ДТП на площади Восставших пострадал ребенок.
Ольга Сурикова
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