В Севастополе в ДТП на площади Восставших пострадал ребенок

По предварительной информации Госавтоинспекции Севастополя, 1 мая в 17:52 минут автоледи, управляя автомобилем Daewoo Nexia, около дома № 8 на площади Восставших не справилась с управлением выехала на встречку и столкнулась с Daewoo Matiz под управлением также девушки-водителя.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получила водитель и 13-летняя пассажирка автомобиля Daewoo Nexia, которые были доставлены в горбольницу.

Предварительно, водители были трезвы, а ребенок-пассажир — пристегнут.

По факту ДТП с пострадавшими проводится проверка.

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Ольга Сурикова