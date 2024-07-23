В Севастополе возбудили уголовное дело после обращения о махинациях с землей инвалида и участников СВО

Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело по обращению о противоправных действиях в отношении инвалида в Севастополе.

Житель города, инвалид, записал видеообращение к председателю СК России Александру Бастрыкину, в котором сообщил о совершении в отношении него противоправных действий. «Решением администрации мужчине, нуждавшемуся в улучшении жилищных условий, предоставлена льготная земля, на которой он начал возведение дома. Когда работы находились на завершающей стадии, на участок прибыла черный риелтор, которая необоснованно стала высказывать в адрес строителей и инвалида угрозы физической расправой, повреждением имущества и самовольным захватом территории, требуя прекратить возведение здания. В результате инвалид, опасаясь за свою безопасность, вынужден проживать у родственника в другом населенном пункте», — сообщили в Следкоме.

Отмечается, что ранее от действий женщины пострадали пожилые люди, ветераны боевых действий и участники СВО.

В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю начата процессуальная проверка.

Председатель Следкома РФ Бастрыкин дал указание руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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