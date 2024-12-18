В Севастополе в ДТП пострадали двое детей

В Севастополе на Героев Сталинграда накануне столкнулись четыре легковых автомобиля.
По предварительной информации Госавтоинспекции Севастополя, в 18:00 в районе дома №53 по проспекту Героев Сталинграда 27-летний водитель автомобиля Mercedes не соблюдал дистанцию и врезался в движущийся впереди Subaru. После удара японская иномарка влетела в Škoda, а тот, в свою очередь, в ехавший впереди Hyundai.
В результате ДТП травмы травмы получил двое детей-пассажиров Subaru, которые при этом были в автокреслах. Оба ребенка были доставлены в больницу.
Предварительно состояние опьянения у водителей не установлено.
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Ольга Сурикова
Фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе