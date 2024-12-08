Подросток пострадал в ДТП в Крыму из-за женщины-водителя, которая превысила скорость

Сотрудники Госавтоинспекции сообщают о ДТП, которое произошло на 59 км автодороги «Ялта-Севастополь».

45-летняя женщина-водитель автомобиля Honda превысила допустимую скорость, не смогла справиться с управлением и врезалась в припаркованный Nissan.

В тот момент в салоне автомобиля Honda находился 14-летний парень. В результате столкновения он получил травмы и был госпитализирован.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые занимаются выяснением причин и обстоятельств аварии.

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Кристина Ветер