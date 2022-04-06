Город Культура

Севнаследие определяет ценность здания Херсонеса, которому 160 лет

06-04-2022
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Есть 90 рабочих дней
 
Сотрудники Севнаследия проводят историко-культурную экспертизу и устанавливают ценность бывшего Настоятельского корпуса Херсонесского Свято-Владимирского монастыря. Об этом говорится в ответе Управления охраны объектов культурного наследия Севастополя на информационный запрос телеканала «Первый Севастопольский».
 
В ведомство заявка на включение 160-летнего здания, обладающего признаками объекта культурного наследия, поступила 27 декабря. Ее должны рассмотреть в течение 90 рабочих дней.
 
Также отмечается, что Минкультом не запрещен ремонт строений музейного фонда, которые обеспечивают сохранение и экспонирование коллекций Херсонеса Таврического.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев уже комментировал ремонт здания XIX в Херсонесе, поясняя, что работы проводятся на крыше, так как после сильного ливня летом 2021 году она протекла и появилась угроза музейному фонду. А с фасада счищается плесень и грязь, декоративные элементы при этом не будут затронуты.

Что касается установки там пластиковых окон, он пояснил, что исторических стекол в здании Византийской истории давно нет, а были только советские не самого лучшего качества. Но после завершения строительства «нового» Херсонеса он пообещал, что будут установлены деревянные рамы, которые повторят историческую растекловку.

Ольга Сурикова

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