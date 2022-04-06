Севнаследие определяет ценность здания Херсонеса, которому 160 лет

Также отмечается, что Минкультом не запрещен ремонт строений музейного фонда, которые обеспечивают сохранение и экспонирование коллекций Херсонеса Таврического.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев уже комментировал ремонт здания XIX в Херсонесе, поясняя, что работы проводятся на крыше, так как после сильного ливня летом 2021 году она протекла и появилась угроза музейному фонду. А с фасада счищается плесень и грязь, декоративные элементы при этом не будут затронуты.

Что касается установки там пластиковых окон, он пояснил, что исторических стекол в здании Византийской истории давно нет, а были только советские не самого лучшего качества. Но после завершения строительства «нового» Херсонеса он пообещал, что будут установлены деревянные рамы, которые повторят историческую растекловку.

Ольга Сурикова