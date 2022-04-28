В Севастополе в ДТП на Фиоленте пострадала автоледи

Доставлена в больницу

В Севастополе на улице Фиолентовское шоссе, 2, произошло столкновение двух легковых автомобилей. ДТП произошло в 9:40.

«Мужчина 1980 года рождения, управляя легковым автомобилем «Nissan», при повороте налево не предоставил преимущество в движении, и совершил столкновение с автомобилем «Honda» под управлением женщины 1975 года рождения, которая двигалась во встречном направлении прямо по своей полосе для движения», — сообщила подробности заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа.

В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения. Виновнику аварии помощь оказана на месте, от госпитализации он отказался. Женщина, управлявшая автомобилем «Honda», доставлена в больницу.

Признаки опьянения у участников ДТП не установлены.

Напомним, ранее произошло лобовое столкновение на трассе Ялта-Севастополь.

Ольга Сурикова