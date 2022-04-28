На трассе Ялта-Севастополь произошло лобовое столкновение

Водитель одного из автомобилей доставлен в больницу

На трассе Ялта-Севастополь днем 27 апреля произошло лобовое столкновение двух иномарок. В ДТП попали три автомобиля.

Водитель автомобиля «Mazda» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Mercedes» который двигался во встречном направлении по своей полосе движения.

«Автомобиль «Mazda» по инерции продолжил движение и совершил столкновение с автомобилем «Renault» под управлением водителя 1980 года рождения, который также двигался во встречном направлении по своей полосе», —сообщила заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа.

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель последнего автомобиля, он доставлен в больницу.

Признаки опьянения у участников ДТП не установлены, добавили в ведомстве.

Напомним, недавно в ДТП в Севастополе пострадали двое маленьких детей.

Ольга Сурикова