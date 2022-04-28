В Севастополе пройдет большая продовольственная ярмарка

Уже выделено 80 торговых мест

В Севастополе с 29 апреля по 1 мая пройдет ярмарка «Весенняя». Организаторы обещают, что в течение трех дней здесь можно будет приобрести продукцию севастопольских и крымских производителей по низким ценам.

«У нас в Севастополе и Крыму есть много фермеров, предпринимателей, которые могут предложить качественную продукцию. Нам очень важно не только познакомить севастопольцев с местными товарами, но и предоставить фермерам торговые места за символическую плату», — рассказала директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова.

Для проведения ярмарки организовано 80 торговых мест. Непосредственно у производителей можно будет приобрести живую рыбу, продукцию пчеловодства, хлебобулочные изделия, овощи, фрукты, мясо. Торговая надбавка – минимальная.

Ярмарка пройдет на парковке рынка «Южный» в районе 5-го км Балаклавского шоссе.

Режим работы – с 07:00 до 19:00.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручал провести подобное мероприятие еще с начала месяца.

Ольга Сурикова