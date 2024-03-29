Прокуратура Севастополя проводит проверку полноты и своевременности оказания медпомощи умершему в больнице ребенку

Как уже сообщалось, в инфекционной больнице Севастополя скончался четырехлетний ребенок. Прокуратура города проводит проверку полноты и своевременности оказания медицинской помощи умершему в больнице малышу.

По предварительной информации, девочка 2020 года рождения нуждалась в хирургическом лечении. Она скончалась утром 26 марта 2024 года в ГБУЗС «Городская инфекционная больница».

Ранее мать с ребенком обращалась в ГБУЗС «Городская больница № 5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка».

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, подчеркнули в ведомстве.

Также прокуратура контролирует установление обстоятельств по данному факту следственными органами.

Ольга Сурикова