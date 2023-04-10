В Курске и Белгороде отменили парады на 9 мая

В Курске не будет проводиться парад на 9 мая, сообщил глава области Роман Старовойт.

Как сообщил губернатор, проведение парада отменяют из соображений безопасности. Такую позицию выразил оперативный штаб Курской области. Тем не менее, шествие «Бессмертного полка» в регионе разрешили.

В Белгороде соответствующие решение приняли еще на прошлой неделе. В прошлом году в Белгородской области также парад не проводили, в Курске он был. Будет парад в Севастополе городские власти не сообщали.

Отметим, что директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин публиковал видео запуска двигателей танков Т-34 на Сапун-горе. «Легендарный Т-34 прогуляется по Севастополю на параде 9 мая», — сообщил он.

Напомним, в прошлом году в Севастополе в различных мероприятиях, приуроченных Дню Победы в Великой Отечественной войне и годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, приняли участие около 60 тысяч местных жителей и гостей города.

Дмитрий Островский