В Севастополе в День города прошло Шоу дронов

На официальном мероприятии в городе такое впервые

В Севастополе празднование Дня города завершилось целым ночным представлением. Вместо традиционного салюта подарком для горожан и гостей города-героя стало шоу дронов, посвященное 238-ой годовщине со дня основания города.

Началось оно после 22:00.

В нашем городе на официальных празднования такое было впервые.

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А салют или скорее грандиозное свето-пиротехническое шоу в Севастополе было буквально накануне – 12 июня, в День России.

Ольга Сурикова

Фото, видео: Подслушано в Севастополе/vk.com