В Севастополе в День города прошло Шоу дронов

На официальном мероприятии в городе такое впервые
В Севастополе празднование Дня города завершилось целым ночным представлением. Вместо традиционного салюта подарком для горожан и гостей города-героя стало шоу дронов, посвященное 238-ой годовщине со дня основания города.
Началось оно после 22:00.
В нашем городе на официальных празднования такое было впервые.
А салют или скорее грандиозное свето-пиротехническое шоу в Севастополе было буквально накануне – 12 июня, в День России.
Ольга Сурикова
Фото, видео: Подслушано в Севастополе/vk.com