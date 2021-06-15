Севастополь отметил День города

Севастопольцев ждало много новшеств

Севастополю 12 июня исполнилось 238 лет. Город отметил этот день самыми разнообразными мероприятиями и активностями. Все они прошли под девизом «Севастополь, я люблю тебя».

Главные праздничные локации разместились на Приморском бульваре. Здесь открылись площадки по интересам: «Культурная», «Концертная», «Спортивная», «Молодежная», «Детская», «Цветочная», «Туристическая».

«Мы хотели, чтобы сегодня праздник был во всём городе, чтобы состоялся не только традиционный концерт на площади Нахимова, но и работали многие другие площадки. Я рад, что наши предприниматели готовы ко всем инициативам и идут навстречу не только в День города, организовывая площадки с интересными предложениями, сувенирами, подарками, с хорошо организованной торговлей и чистотой, но и в остальные дни», — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Всего было семь локаций, и каждая из них пользовалась спросом у гостей праздника. На «Культурной», например, шли мастер-классы по рисованию, декоративно-прикладному искусству, а также хореографическому и актерскому мастерству. На «Спортивной» по боксу, футболу и капоэйре. На «Молодежной» учили рисовать акварелью, а также можно было поучаствовать в квизах и интерактивных играх. На площадке также состоялся модный показ современных севастопольских дизайнеров.

Самой красивой стала «Цветочная». На ней проходил фестиваль цветов, мастер-класс по плетению венков и представлены красивые фотозоны с живыми цветами. До позднего вечера люди стояли в очередь, чтобы пофотографироваться.

На «Туристической» можно было узнать не только о достопримечательностях города, но также поупражняться на тренажере по виндсерфингу, моноколесе и вращающемся скалодроме.

Вечером состоялся торжественный концерт на площади Нахимова, на котором выступили творческие коллективы города и заслуженная артистка России Пелагея.

Как отметил глава города, главным событием вечера стало шоу дронов. И погода, как он и надеялся, не подвела.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя